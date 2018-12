Concerto The Script, tutto pronto per le date di Milano e Padova

Dopo aver posticipato la data di marzo a causa di problemi di salute del loro frontman, Daniel O'Donoghue, i The Script sono finalmente pronti per esibirsi a Milano: la band irlandese sarà infatti al Mediolanum Forum di Assago il 10 giugno. Il giorno seguente, invece, tappa a Padova.

Il tour

"Il Freedom Child Tour", che vede la band impegnata con una serie di live in tutto il Vecchio Continente, è nata per promuovere e supportare l'omonimo album, pubblicato nel settembre 2017. Le tappe a Milano e Padova erano inizialmente previste per il 9 e il 13 marzo, ma in seguito ad una bronchite diagnosticata a Daniel O’Donoghue la band si era vista costretta a cancellare l’appuntamento con i fan italiani. Nella scaletta dei live figurano non solo brani tratti dall'ultima fatica discografica del gruppo, ma anche alcuni tra i loro più grandi successi come "For the first time", "The man who can’t be moved" o "Superheroes".

I The Script



I The Script sono nati a Dublino nel 2001. La band è formata da da Danny O'Donoghue (voce, pianoforte, tastiere, basso, sintetizzatore), Mark Sheehan (chitarra) e Glen Power (batteria). Il successo arriva nel 2008 con il singolo "We cry", tratto dall'album "The Script". In seguito sono stati pubblicati "Science & Faith" (2010); "#3" (2012); "No sound without silence" (2014) e "Freedom Child". Nel loro palmares, i The Script possono vantare 3 Meteor Ireland Music Awards e 2 World Music Awards, oltre a due nomination ai Brit Awards.