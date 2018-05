È morto Robert Indiana, l'inventore delle sculture 'LOVE'

L'artista pop Robert Indiana è morto nella sua isola al largo della costa del Maine a 89 anni, il 19 maggio. È stato l’autore della celebre serie di sculture 'LOVE' - degli anni '60 -, quelle in cui la L e la O piegata sono appoggiate sulla V e sulla E. A dare la notizia della morte, per insufficienza renale, è stato l’avvocato di Indiana, James Brannan.

Dagli studi al successo di 'LOVE'

Le sculture 'LOVE' dell'artista sono immediatamente riconoscibili in tutto il mondo. Indiana era nato il 13 settembre 1928, a New Castle, in Indiana, ma la sua famiglia quando lui era giovane si spostò in continuazione. Come racconta il sito dell'artista, nel 1946 si diplomò all’Arsenal Tech e poi entrò a far parte dell'esercito americano per tre anni. La sua formazione artistica si perfezionò in seguito, tra gli altri, anche all'Art Institute di Chicago. La svolta arrivò nel 1966, con la creazione della scultura 'LOVE' che diventò presto famosa. I suoi lavori sono stati poi esposti, negli anni, in grandi musei come per esempio il Museum of Modern Art e il Whitney Museum of American Art a New York.