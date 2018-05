Harry e Meghan dormiranno in hotel diversi la notte prima delle nozze

Un'ultima notte divisi prima del sì. Il principe Harry e la sua promessa sposa Meghan Markle dormiranno infatti in due differenti hotel la notte prima del Royal Wedding di sabato 19 maggio.

I due alberghi degli sposi

"Nella notte che precede il matrimonio, il principe Harry e la signorina Meghan Markle saranno in hotel diversi nell'area di Windsor", si legge in un comunicato diffuso da Kensigton Palace. Harry e il fratello William, suo testimone di nozze, dormiranno nel lussuoso Coworth Park. Meghan, con la madre Doria Ragland, sarà nel vicino Cliveden House Hotel. Entrambi gli alberghi hanno reso noto che non è possibile prenotare camere nel prossimo fine settimana.

Weekend nel "nido d'amore"

Nel frattempo sale l'attesa per quanto avverrà sabato a Windsor. Harry e Meghan hanno trascorso lo scorso weekend in quello che il Sun ha definito il loro “nido d'amore segreto”, vale a dire un cottage sulle Costwolds Hills, nel centro dell'Inghilterra. Non è un caso visto, che è risaputo l'amore della promessa sposa per la natura. “L'avvicinamento al matrimonio è stato piuttosto stressante, così hanno pensato di passare qualche momento di relax prima del grande giorno”, ha spiegato un amico della coppia al tabloid.

Mini piatti stagionali

Tornando a quanto accadrà sabato, fervono i preparativi anche in cucina. Il Daily Mail spiega che non ci sarà una colazione da seduti per gli ospiti, i quali invece riceveranno delle ciotole di cibo “trendy” restando in piedi nella St. George's Hall del castello di Windsor. Agli ospiti saranno serviti mini piatti stagionali, preparati dallo staff della Regina e presentati da camerieri e cameriere in livrea. L'intenzione è quella di lasciare liberi gli ospiti di muoversi nella sala e fare conoscenza tra loro.

Non invitata la cugina Amelia

Tra i 2500 ospiti non ci sarà lady Amelia Windsor, una cugina di terzo grado del principe Harry, descritta dai tabloid britannici come una delle reali più attraenti del pianeta. Amelia, 22 anni, è 37esima nella linea di discendenza al trono ed è una top model. Ma né lei né la sua sorella maggiore Marina sono state invitate al matrimonio reale. “Forse Harry ha voluto invitare solo un ristretto numero di familiari oppure non vuole che nessuno rubi il palcoscenico alla sposa”, ha detto un amico della giovane citato dal Sun.