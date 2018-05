Il rapper Liberato in concerto a Milano il 9 giugno?

Poche parole e il consueto mistero che aleggia attorno al suo nome: Liberato, voce emergente dell'indie italiano, ha pubblicato un post con il quale sembra indicare un prossimo concerto a Milano. Sulla pagina Facebook solo un'immagine con sfondo nero e quattro parole in bianco: "Nove Giugno Milano Liberata".

Un fenomeno senza volto

Liberato si è fatto conoscere a partire dal febbraio 2017, quando ha pubblicato su YouTube il video del suo primo pezzo, "Nove maggio", diventato virale in pochi giorni. Da allora, il cantante ha pubblicato altri quattro pezzi, senza però far trapelare la sua vera identità. anche dopo le due esibizioni dal vivo che ha fatto fino ad ora. La prima al Club to club, un festival torinese di musica elettronica. La seconda nel giorno che ha dato il titolo al suo primo brano: il 9 maggio 2018 è salito sul palco del lungomare di Napoli, davanti a 20mila persone.

Chi è Liberato?

Ascoltando i suoi testi si pensa che Liberato dovrebbe essere napoletano, ma non manca chi ipotizza origini diverse. Tra i "sospettati" c'è un altro esponente della nuova leva indie: Calcutta che è originario di Latina. Secondo altre ipotesi, sotto il cappuccio e la felpa di Liberato ci sarebbe Livio Cori, l'artista neomelodico noto per aver firmato la colonna sonora della terza stagione della serie tv Gomorra. Oppure Emanuele Cerullo, poeta napoletano che ha scritto poesie che sembrano accostarsi ai versi del cantante. Che sia marketing o voglia di tutelare la propria privacy, il mistero sta comunque spingendo il successo di Liberato. Se le esibizioni live sono solo due, molto più assidua è la sua presenza social. Il suo canale Youtube ha quasi 150mila iscritti e i suoi video macinano milioni di visualizzazioni. Su Facebook è seguito da 83mila fan e il post sul presunto concerto di Milano ha raccolto 500 condivisioni e 8300 like nel giro di un'ora.