The Predator: il primo trailer del nuovo film diretto da Shane Black

La 20th Century Fox ha diffuso il 10 maggio il primo trailer di "The Predator", l’atteso film di Shane Black, quarto della serie cinematografica sui predatori alieni, in arrivo nelle sale italiane il prossimo agosto e, a partire dal 14 settembre, anche negli Stati Uniti.

Trama e Cast

Nel nuovo film di Shane Black, gli alieni torneranno a minacciare la Terra dopo essere stati richiamati involontariamente da un ragazzino. Toccherà ad un manipolo composto da ex soldati e un professore di scienze fronteggiare i guerrieri galattici e salvare il pianeta. Il film vede nel cast Boyd Holbrook, Yvonne Strahovski, Jake Busey, Olivia Munn, che hanno già lavorato insieme in "X-Men: Apocalypse", Trevante Rhodes (Moonlight), Keegan-Michael Key (Keanu, Key & Peele), Thomas Jane (The Punisher), Jacob Tremblay (Room), Alfie Allen (Game of Thrones) e Sterling K. Brown (The People vs. O.J. Simpson, This is Us). Quello di Black è il quarto film della serie cinematografica dopo il Predator originale del 1987, "Predator 2" del 1990 e "Predators" del 2010.

Black ha recitato nel primo Predator

Il nuovo capitolo della serie cinematografica è in lavorazione dal 2014. L'idea iniziale sarebbe stata quella di concepire il film come un reboot dell'originale uscito nel 1987, ma successivamente, secondo quanto riporta "The Verge", si sarebbe deciso di considerarlo un sequel. Il regista Shane Black è noto come sceneggiatore e regista di film come "Arma Letale", "Kiss Kiss Bang Bang" e "Iron Man 3", ma è apparso anche come attore in diverse pellicole, tra cui proprio il Predator originale del 1987, in cui ha interpretato il ruolo del radioamatore condannato Rick Hawkins.