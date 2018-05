Sherlock Holmes, il terzo capitolo al cinema a Natale 2020

Uno dei detective più celebri della letteratura mondiale è pronto a tornare al cinema: la Warner Bros ha infatti confermato che Sherlock Holmes 3 arriverà nelle sale a Natale del 2020. Nei panni del protagonista ci sarà ancora Robert Downey Jr, e in quelli del fedele Watson è stato confermato Jude Law.

Conferme e new entry

"Sherlock Holmes 3" sarà il terzo capitolo di un franchise composto da "Sherlock Holmes" del 2009 e "Sherlock Holmes – Gioco di ombre" del 2011. Se i protagonisti dei primi due film sono stati confermati, il regista Guy Ritchie, che aveva firmato gli altri capitoli della saga, non ha ancora dato il suo ok al progetto. E' infatti attualmente impegnato con le riprese di Aladdin: l'uscita del film è tuttavia prevista per il 2019, per cui non è escluso un suo ritorno dietro la macchina da presa. Susan Downey, Joel Silver e Lionel Wigram torneranno nelle vesti di produttori, mentre la sceneggiatura sarebbe stata affidata al co-creatore di "Narcos", Chris Brancato.

Sfida al botteghino

Il terzo capitolo di Sherlock Holmes si annuncia già come un possibile campione d’incassi: il primo e il secondo capitolo della saga, usciti rispettivamente nel 2009 e nel 2011, avevano incassato 524 e 545.4 milioni di dollari in tutto il mondo. La concorrenza sarà tuttavia molto agguerrita: il 18 dicembre 2020 è infatti previsto l’arrivo nelle sale dell’atteso sequel di "Avatar", mentre il giorno di Natale uscirà il film d’animazione "Sing 2".