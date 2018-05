Kirsten Dunst è diventata mamma, l'attrice ha avuto un maschietto

Fiocco azzurro per Kirsten Dunst: l'attrice e il fidanzato Jesse Plemons sono diventati genitori di un maschietto lo scorso week end. Lo riporta il magazine "People", citando fonti vicine alle coppia. I neo genitori non hanno ancora confermato la notizia.

Il primogenito della coppia

"Sono diventati genitori di un bambino in salute e tutto va a meraviglia" hanno dichiarato gli insider al magazine. La nascita del primogenito dei due attori arriva a poco più di tre mesi dalla conferma della gravidanza: la Dunst aveva comunicato di essere in dolce attesa posando con il pancione per alcuni scatti promozionali della casa di moda Rodarte. Ad immortalarla era stata la fotografa Autumn de Wilde.

Un amore nato sul set

Kirsten Dunst è una delle attrici più amate dal grande pubblico, e ha recitato in film come "Intervista col vampiro", "Spider Man" e "Melancholia", solo per citarne alcuni. Jesse Plemons è noto al grande pubblico per i suoi ruoli in "Breaking Bad" e "Black Mirror". I due attori si sono innamorati sul set della serie tv "Fargo 2", nella quale la Dunst vestiva i panni della moglie di Plemons. I due hanno confermato la propria relazione nel maggio del 2016 e dovrebbero convolare a nozze nei prossimi mesi ad Austin, in Texas.