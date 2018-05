Sky Italia produrrà la nuova serie "Catch 22"

Sky Italia sarà tra i co-produttori della serie evento "Catch-22", basata sull'omonimo romanzo antimilitarista del 1961 scritto da Joseph Heller (noto in Italia con il titolo di Comma 22), uno dei classici della letteratura americana del XX secolo. La produzione in sei parti è stata realizzata in collaborazione con Paramount Television, Anonymous Content e Smokehouse Pictures. Tra i produttori esecutivi spicca George Clooney - che sarà anche regista e interprete della serie - insieme al suo partner Grant Heslov. Nel cast Hugh Laurie e Kyle Chandler.

La trama

La serie – ambientata in Italia durante la seconda guerra mondiale – racconta la storia del giovane soldato americano John Yossarian (interpretato da Christopher Abbott, noto per The Sinner e Girls), un bombardiere dell'aviazione. Il suo vero problema, in realtà, più ancora che i nemici, sono i suoi stessi superiori, che continuano ad aumentare il numero di missioni da completare prima di poter ottenere il congedo e tornare a casa. Un modo per evitare di dover combattere ancora ci sarebbe: farsi dichiarare inabile al volo. Una strada che Yossarian vorrebbe provare. Per riuscirci, però, il giovane finirebbe per incappare nel paradossale Comma-22, che stabilisce che chi è pazzo può chiedere di essere esentato dalle missioni di volo. Tuttavia, nel momento stesso in cui fa tale richiesta, dimostra automaticamente di non essere pazzo, perché solo un pazzo vorrebbe continuare a volare quelle missioni.

Clooney alla regia

A dirigere "Cath-22" saranno ben tre registi: oltre a Grant Heslov e George Clooney, che insieme hanno già vinto un Oscar® per la produzione di Argo, ci sarà infatti Ellen Kuras (Se mi lasci ti cancello). "È davvero emozionante poter lavorare con Sky Italia per portare Catch-22 sul piccolo schermo. È una partnership formidabile al servizio di un classico della letteratura", ha dichiarato George Clooney.

Il cast

Di primissimo livello anche il cast. Oltre a Christopher Abbott, che veste i panni del protagonista, ci sarà Hugh Laurie (Dr. House, The Night Manager, Veep) nel ruolo del Maggiore de Coverley, soldato a capo della squadra di stanza nella base aerea di Pianosa. Tra i protagonisti anche Kyle Chandler (Friday Night Lights, Manchester by the Sea, Argo) che interpreterà il Colonnello Cathcart, colui che manda fuori di testa Yossarian continuando ad aumentare il numero di missioni assegnate ai soldati prima di poter ottenere il congedo.

Il ruolo dell'Italia

"Siamo davvero orgogliosi di essere parte, con Sky Italia, di questo nuovo, ambizioso progetto, con partner produttivi di primo livello. Ulteriore soddisfazione è che un progetto come Catch-22 venga girato quasi interamente proprio in Italia, che negli ultimi anni ha saputo mostrare appieno le proprie potenzialità creative e produttive. Potenzialità ed un patrimonio creativo in cui per primi abbiamo creduto e che, anche grazie a progetti come The Young Pope, sono oggi riconosciuti e apprezzati anche all’estero", ha commentato Andrea Scrosati, Executive Vice President Programming di Sky Italia. La serie sarà girata tra la Sardegna e Roma, e il primo ciak sarà battuto nel corso del mese maggio. Catch-22 sarà poi trasmessa in esclusiva per l'Italia da Sky Atlantic nel 2019. Negli Stati Uniti la serie sarà disponibile su Hulu.