Milano, Skate & Surf Film Festival: un weekend dedicato alle "tavole"

Proiezioni, una mostra, diversi dj-set e rampe dalle quali saltare. Dal 4 al 6 maggio, il Base di Milano ospita la sua seconda edizione dello Skate & Surf Film Festival, rassegna cinematografica che permette di conoscere un’idea “alternativa” di sport, quello delle “tavole”: che siano su ruote o su onde, l’ambiente (urbano o naturale) diventa parte integrante per queste discipline. Teatro delle proiezioni, di una mostra, di diversi dj set e anche di gare di skate sarà il Base di Milano.

Surf, skate e tanto altro

Nella ex Ansaldo, la manifestazione punta a presentare al grande pubblico la cultura che sta intorno a discipline poche conosciute come lo skate e il surf, anche attraverso film documentari prodotti dai più importanti filmmaker e registi del panorama italiano e internazionale. I cortometraggi costruiranno una sorta di viaggio, alla scoperta dei luoghi in cui le persone praticano lo skate e il surf nel mondo: dalle strade di Milano alle onde della California. Gli autori che li hanno realizzati sono di diverse nazionalità. Fra i film che verranno proiettati, ci sono "Non skateo più" di Simone Chiolero o "A ride called surf" di Michele Lo Russo, o "Virgin blacktop" dell'americano Charlie Samuels o ancora "Biarritz surf gang" dei francesi P. Denoyen e N. Curren, solo per citarne alcuni.

La location

Al Base è stata anche allestita una mostra di artisti legati a questo mondo e ad accompagnare il tutto ci saranno musica e gare di skate su una rampa/scultura realizzata da Ctrl+z-design. Questa struttura riqualificata ospita SSFF per la seconda volta: in un'area urbana come quella tra Porta Genova e il quartiere Tortona-Solari, questo edificio è scenario di tendenze e contaminazioni, in un momento di forte sviluppo della città.