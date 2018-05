Star Wars Days 2018, tutto quello che c'è da sapere

Dal 25 maggio 1977, data in cui debuttò il primo capitolo della trilogia originale di "Guerre Stellari", colossal di fantascienza creato da George Lucas, le vicende degli Jedi hanno conquistato milioni di fan in tutto il mondo. Il 4 maggio si celebra lo Star Wars Day: i celebri personaggi della saga fantascientifica sono al centro di eventi e manifestazioni.

Cos'è lo Star Wars Day

Maggio è il mese in cui 41 anni fa esordiva il primo capitolo della saga di Star Wars, ma la giornata internazionale non coincide con la data della prima uscita dello storico film. La scelta del mese è stata ispirata dalla celebre battuta "May the force be with you" ("Che la forza sia con te"), dove la parola "May" in inglese significa anche "maggio". Trasformando la frase in "May the fourth be with you" - dove "fourth" sta per "quarto" - si ottiene la data scelta per lo Star Wars Day. Questa frase però pare sia stata pronunciata per la prima volta il 4 maggio 1979. In questo giorno Margaret Thatcher divenne primo ministro del Regno Unito e il suo partito si congratulò sull'Evening News di Londra con la neo-eletta, scrivendo: "May the Fourth Be with You, Maggie. Congratulations". Il gioco di parole era un chiaro riferimento al recente successo di "Guerre Stellari".

I numeri di Star Wars

Al 28 aprile 2018 i 10 film della saga di Star Wars, prodotti in 41 anni, hanno incassato quasi nove miliardi di dollari. Il campione del botteghino è stato "Episodio VII: Il risveglio della forza", con oltre 2 miliardi di dollari, a fronte di un budget di oltre 247 milioni di dollari. Le sole vendite del merchandise di Star Wars hanno prodotto ricavi per 262 miliardi di dollari.

La prima celebrazione dello Star Wars Day

Risale al 2011 il primo evento ufficiale organizzato presso il Toronto Underground Cinema che comprendeva un quiz su Star Wars, una gara di cosplay e un concorso per le migliori parodie del film pubblicate sul web. Dal 2013 la Walt Disney - che detiene i diritti di Star Wars dal 2012 e ha annunciato a fine 2017 l'arrivo di una quarta trilogia - ha ufficializzato la ricorrenza con numerosi eventi a Disneyland, Disney World e nei Disney Store di tutto il mondo.

StarWars Day 2018 a Napoli

In Italia per lo Star Wars Day 2018 è Napoli la città scelta per ospitare tutti i seguaci della saga creata da George Lucas. Dal 4 maggio il Museo archeologico nazionale nella città partenopea ospita una mostra che durerà fino a fine luglio intitolata "MannHero: Gli eroi dall’antichità alle Guerre Stellari". Sarà questo il teatro del raduno di cosplay e appassionati che dà il via alle celebrazioni dello Star Wars: oltre 100 cosplayer provenienti da tutta Italia rendono omaggio ai protagonisti della saga. Nella mostra circa 30 sculture classiche del Mann sono associate ai volti della saga degli Skywalker. Il 5 maggio le celebrazioni continuano presso la Reggia di Caserta, patrimonio Unesco. In questa cornice i legionari di Star Wars, con costumi fedeli agli originali, accolgono i fan su quello che fu il set delle riprese di alcune scene di "Episodio I: La minaccia fantasma" (1999) e "Episodio II – L’attacco dei cloni" (2002). Domenica 6 maggio al Museo archeologico nazionale di Napoli la mostra MannHero ospita un'esperienza immersiva. Protaognisti: la statua di Atlante nel Salone della Meridiana che sorregge la "Morte nera", l’Ercole Farnese affiancato dalla maschera di Darth Vader e il Naoforo in bronzo della sezione egiziana che porta al collo una stele con l’iconica statua di Han Solo ibernato nella grafite.