Trono di Spade, in arrivo un nuovo libro della saga

George R.R.Martin ha annunciato sul suo blog l’uscita di un nuovo libro della saga "Cronache del ghiaccio e del fuoco", da cui è stata tratta la serie tv "Il trono di spade" . Non si tratterà dell’atteso sesto capitolo "The Winds Of Winter", bensì di un prequel letterario intitolato "Fire & Blood", che arriverà nelle librerie il prossimo 20 novembre.

Il nuovo libro

"Fire & Blood" sarà ambientato 300 anni prima degli eventi di "Le Cronache del ghiaccio e del fuoco", e racconterà le vicende dei Targaryen a Westeros. Martin ha tuttavia spiegato che non si tratterà di un romanzo in senso tradizionale, bensì di una 'storia immaginaria': "Mi piace leggere storie, ed è quello che miro a raggiungere. Quindi, non è un romanzo. Anche se ci sarebbero abbastanza racconti per 20 romanzi, tra battaglie, spargimenti di sangue, tradimenti, amore, guerre religiose, politica, incesti e cose varie". Ulteriori dettagli sulla trama sono arrivati dall’editore Ballantine Bantam Dell, che ha spiegato: "Il libro narrerà la conquista che unirà i Sette Regni sotto l’insegna dei Targaryen attraverso la Danza dei Draghi: la guerra civile tra Targaryen che ha quasi estinto la dinastia per sempre".

Il sesto capitolo

Con l'arrivo di "Fire & Blood" l’uscita di "The Winds of Winter", sesto volume della saga "Cronache del ghiaccio e del fuoco", sarà invece ulteriormente posticipata. Lo stesso George R. R. Martin ha spiegato: "No, l’inverno non arriverà… per lo meno non nel 2018. Dovrete aspettare per The Winds Of Winter. Non voglio stressarmi". Il quinto capitolo della saga a cui è ispirata la serie cult "Game of Thrones", "A Dance With Dragons", era stato pubblicato nel 2011. L'autore ha più volte rimandato l'arrivo del nuovo volume, scusandosi anche con i fan per non essere riuscito a terminarlo in vista della sesta stagione de "Il trono di Spade", che ha superato nella narrazione i fatti raccontati nei libri.