Prince, in uscita a settembre un album di inediti

Un nuovo album di brani inediti scritti da Prince sarà pubblicato il prossimo 28 settembre: ad annunciarlo è il magazine Variety, che cita come fonte Atom Factory, compagnia che sta lavorando all’LP e gestisce gli archivi dell’artista. Solo la scorsa settimana l'azienda aveva diffuso la prima versione di "Nothing Compares 2 you" interpretata dal folletto di Minneapolis.

Il progetto

Troy Carter, CEO di Atom Factory, ha rivelato alcuni dettagli del progetto: "Prince registrava e incideva tutto, quindi quando pensi di aver trovato ogni cosa ti trovi a fare i conti con nuovo materiale. Michael Howe, che sta lavorando con noi sugli archivi, ha trovato alcuni lavori eccezionali. Ce ne siamo innamorati e abbiamo deciso che anche i fan avrebbero dovuto ascoltarli". Il nuovo Lp non dovrebbe essere una raccolta: "Abbiamo un piano specifico perché non vogliamo semplicemente scaricare materiale sul mercato. Prince prestava molta attenzione alla sua musica, e riuscire a preservarla e proteggerla per noi è molto importante" ha concluso Carter.

Nel segno di Prince

L’album non è l’unico progetto legato a Prince di cui si è parlato negli ultimi giorni. Sono stati infatti lanciati ben due siti web dedicati al musicista scomparso: uno dedicato ai fan, Prince2Me, ed uno con materiale d’archivio, "annotated discography". Una sua biografia dovrebbe invece essere pubblicata alla fine dell’anno: prima di morire, infatti, Prince inviò 50 pagine scritte a mano ad un editore. Si è concluso qualche giorno fa, inoltre, la seconda edizione del Celebration, il raduno dei fans del cantante svoltosi in occasione del secondo anniversario della sua morte.