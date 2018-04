Milano, in concerto arriva Macklemore: due date al Fabrique

Macklemore è pronto a far scatenare il pubblico di Milano con il ritmo travolgente e le rime incisive delle sue hit: il rapper di Seattle salirà infatti sul palco del Fabrique il 21 e 22 aprile.

Il tour

Le due date nel capoluogo lombardo si inseriscono all'interno del Gemini Tour, che vedrà Macklemore impegnato in Europa e Nord America fino al prossimo autunno. I concerti milanesi non saranno comunque gli unici show nel Belpaese del rapper: il cantante si esibirà in Italia anche il prossimo 3 luglio all'Ippodromo delle Capannelle per il Rock in Roma. Per quanto riguarda la scaletta dei concerti, invece, sono previste sia le hit portate al successo con Ryan Lewis, ovvero "Thrift Shop" e "Same Love", che i brani tratti dall'ultimo album "Gemini", come "Marmalade" e "Good old days".

Chi è Macklemore

Macklemore, all'anagrafe Benjamin Haggerty, ha pubblicato il suo primo album, "The language of my world", nel 2005. Il successo è tuttavia arrivato grazie alla collaborazione con Ryan Lewis, con cui ha pubblicato nel 2012 il disco "The Heist", che ha raggiunto la vetta delle classifiche mondiale grazie a singoli come "Thrift Shop" e "Can’t Hold Us Down". Nel 2016 il duo ha pubblicato "This Unruly Mess I've Made", mentre lo scorso settembre il cantante ha lanciato il suo nuovo progetto da solista intitolato "Gemini". Alla realizzazione dell'opera hanno collaborato, tra gli altri, Ke$ha, Skylar Grey e Offset.