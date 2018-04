Omaggio a David Bowie, la metropolitana di New York come opera d'arte

New York rende omaggio a David Bowie, scomparso il 10 gennaio del 2016, esponendo gigantografie e installazioni artistiche dedicate al Duca Bianco nella rete metropolitana della Grande Mela. L'iniziativa è nata dalla collaborazione tra Spotify e il Brooklyn Museum.

La mostra dedicata a Bowie

L'intera fermata Broadway-Lafayette della metropolitana di New York è stata dedicata a David Bowie, con immagini della leggenda del rock esposte sui muri. Sull'ingresso della stazione campeggia una gigantesca foto in bianco e nero di Bowie e all'interno decine di immagini dei concerti. L'installazione artistica, sponsorizzata dalla piattaforma di streaming Spotify e legata alla mostra "David Bowie is", in corso al Brooklyn Museum, rimarrà esposta fino al prossimo 13 maggio.



Vent'anni a New York

David Bowie ha vissuto i suoi ultimi vent'anni a New York. La fermata Broadway-Lafayette si trova a pochi passi dall'abitazione dell'artista londinese. All'interno della stazione della metro c'è la "Bowie's Neighborhood Map", una piantina sulla quale è possibile trovare i luoghi simbolo della vita del rocker nella Grande Mela, come Washington Square e il parco nel cuore del Greenwich Village dove Bowie era solito passeggiare. Sulla mappa, però, manca l'appartamento di Soho, diventato il centro delle commemorazioni dopo la sua morte e che il Duca Bianco ha lasciato in eredità alla sua vedova, la top model Iman. Una scelta probabilmente voluta e finalizzata ad evitare la possibile invasione dei curiosi.

Biglietti della metro dedicati a Bowie

La New York's Metropolitan Transportation Authority, inoltre, ha emesso 250mila tessere della metro che raffigurano David Bowie. Queste ultime saranno vendute solo nella stazione di Broadway-Lafayette e in quella vicina di Bleecker Street. In pochi minuti dall'inizio delle vendite, la fila per acquistare questi biglietti ha raggiunto 30 metri di lunghezza, a testimonianza del grande successo dell'iniziativa tra i fan del Duca Bianco.