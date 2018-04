Billboard Music Awards: 15 nomination per Sheeran, Lamar e Mars

Ed Sheeran, Kendrick Lamar e Bruno Mars: sono questi gli artisti che dominano le nomination dei Billboard Music Awards 2018. In attesa di conoscere i vincitori, che verranno annunciati nella notte del 20 maggio, i tre cantanti conquistano il primato sulle candidature, ben 15 a testa.

Le nomination per Ed Sheeran

Il 2017 è stato un anno stellare per Ed Sheeran: le 15 nomination arrivano dopo i Grammy e il titolo di artista più ascoltato del 2017 su Spotify. Il cantante di "Perfect" è candidato, tra gli altri, ai premi delle categorie Top Artist, Billboard Chart Achievement Award, Top Male Artist, Top Billboard 200 Artist, Top Hot 100 Artist, Top Streaming Songs Artist, Top Song Sales Artist, Top Radio Songs Artist, Top Touring Artist.

Le nomination di Kendrick Lamar

Fresco di premio Pulitzer, il Black Panther del rap ha ricevuto candidature nelle categorie Top Artist, Top Male Artist, Top Billboard 200 Artist, Top Hot 100 Artist, Top Streaming Songs Artist, Top Song Sales Artist, Top Billboard 200 Album, Top Selling Album, Top Hot 100 Song, Top Streaming Song (Audio). Tra le nomination anche quelle per il genere rap, ossia Top Rap Artist, Top Rap Male Artist, Top Rap Album e Top Rap Tour. La sua "Humble", tra le migliori canzoni del 2017 secondo Nme, è stata candidata come Top Rap Song.

Le nomination di Bruno Mars

In attesa di esibirsi al Lollapalooza 2018, Bruno Mars si prepara a sfidare i suoi colleghi su un numero di nomination da record. Infatti, tra le 15 ricevute, il cantante è in lizza per il premio di Top Artist, Top Male Artist, Top Hot 100 Artist, Top Song Sales Artist, Top Radio Songs Artist, Top Touring Artist, Top R&B Artist, Top R&B Male Artist, Top R&B Tour, Top R&B Album, Top Hot 100 Song, Top Streaming Song (Video). "That's what I like" è candidata come Top Radio Song e Top R&B Song, dove Mars è in lizza anche con "Finesse" ft. Cardi B.

Le altre nomination

Nella categoria più importante - la Top Artist - Ed Sheeran, Kendrick Lamar e Bruno Mars se la vedranno con Drake (9 nomination) e Taylor Swift (5 nomination). Discreto bottino anche per Post Malone, in corsa per 9 premi, tra cui Top Male Artist, Top Streaming Songs Artist e Top Rap Artist. Gli Imagine Dragon hanno ricevuto dieci nomination (qui la lista completa).



I Billboards Music Awards

I Billboards Music Awards si basano sulle interazioni dei fan con la musica, includono le vendite negli store fisici e digitali, lo streaming, le trasmissioni radio, i tour e le attività social. Il periodo in esame va dall'8 aprile 2017 al 31 marzo 2018. Questi strumenti di misurazione sono gestiti da Billboard e dai suoi partner di analisi, tra cui Nielsen Music e Next Big Sound.