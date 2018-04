È morto R. Lee Ermey, il sergente di ferro di "Full Metal Jacket"

Il mondo del cinema dice addio a Ronald Lee Ermey, attore divenuto famosissimo grazie al ruolo del Sergente maggiore Hartman nel film "Full Metal Jacket" di Stanley Kubrick. L'attore aveva 74 anni ed è deceduto in seguito a delle complicazioni di una polmonite. A darne l'annuncio è stato il suo manager Bill Rogin, con un tweet: "Con profonda tristezza vi informo che R. Lee Ermey ('The Gunny') è scomparso questa mattina... mancherà moltissimo a tutti noi".

Marine sullo schermo e nella vita

"Se voi signorine finirete questo corso e se sopravviverete all'addestramento... sarete un'arma! Sarete dispensatori di morte e pregherete per combattere! Ma fino a quel giorno siete uno sputo! La più bassa forma di vita che ci sia nel globo!". Con questa frase, seguita da altri epiteti poco eleganti, il Sergente maggiore Hartman terrorizzava le sue reclute e R. Lee Ermey, il cui soprannome era "The Gunny", conquistava una fama planetaria. Ma Ermey non è stato un militare solo sul grande schermo, anche nella vita reale. Nato a Emporia, nel Kansas, nel 1944, ha fatto parte del Corpo dei Marines e d'artiglieria e ha passato 14 mesi in Vietnam prima di essere stanziato a Okinawa, in Giappone. Tra i suoi primi ruoli sul grande schermo c'è quello di un ufficiale elicotterista in "Apocalypse Now" (1969) di Francis Ford Coppola.

Gli altri film di R. Lee Ermey

Oltre al capolavoro di Kubrick, Ermey aveva interpretato il sindaco Tilman nel film di Alan Parker "Mississippi burning - Le Radici dell'Odio" (1988), il capitano di polizia in "Seven" (1995), il capo ufficio Frank Martin di "Willard il paranoico", il sadico sceriffo Hoyt del remake del 2003 di "Non aprite quella porta" e, nella saga di "Toy Story", aveva dato la voce al sergente comandante dei soldatini verdi di plastica.