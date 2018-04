Conchita Wurst rivela: "Sono sieropositiva da anni"

La cantante austriaca Conchita Wurst ha rivelato con un lungo post su Instagram di essere positiva all'Hiv da molti anni. La Wurst, al secolo Thomas Neuwirth, è nota al pubblico per aver vinto quattro anni fa l'Eurovision Song Contest con il brano ''Rise like a Phoenix'': sui social l'artista ha spiegato che la decisione di di rivelare ai fan la sua condizione è arrivata in seguito a una minaccia ricevuta da un ex fidanzato.

La confessione

"Sono positiva all'Hiv da molti anni. Una cosa in realtà irrilevante per il pubblico, ma un mio ex ragazzo ha minacciato di rendere pubbliche queste informazioni private e non potrò mai dare a nessuno il diritto di spaventarmi e influenzare la mia vita" ha scritto la Wurst sui suoi canali social. Nel suo lungo messaggio Instagram, la cantante drag queen afferma di essersi sottoposta al trattamento medico da quando le è stata diagnosticato l'Hiv e di essere quindi sotto il limite di rilevabilità della sieropositività, tanto da non essere in grado di trasmettere il virus: "Spero di dare coraggio agli altri di fare un altro passo contro la stigmatizzazione di persone che, attraverso il loro comportamento o quello degli altri, sono state contagiate dall' Hiv" si legge ancora nel post.

La carriera

Conchita Wurst ha precisato inoltre di non aver reso pubblica la sua diagnosi sia per risparmiare pubblicità alla sua famiglia, sia perché l’informazione poteva essere rilevante “solo per le persone con le quali c'è una possibilità concreta di avere contatti sessuali". Balzata agli onori della cronaca nel 2014 con la vittoria all’Eurovision Contest, Conchita Wurst ha riscosso un discreto successo con il singolo “Rise like a Phoenix”, ed è stata ospite anche di alcune trasmissioni italiane, in primis il Festival di Sanremo nel 2015. Nel 2014, la BBC l’ha inoltre inserita tra “Le cento donne dell’anno”.