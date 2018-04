"Sky full of song", il nuovo singolo dei Florence and the machine

I Florence and the Machine hanno pubblicato il nuovo singolo "Sky full of song". L'ultimo lavoro musicale del gruppo britannico risale al brano "Wish That You Were Here", uscito nel 2016 e scritto per il film di Tim Burton "Miss Peregrine - La casa dei ragazzi speciali".

L'ultimo album nel 2015

Il nuovo singolo della band britannica è accompagnato dal video diretto dal regista musicale spagnolo 31enne, AG Rojas. La possibilità che a "Sky full of song" segua anche l'uscita di un nuovo album resta, per ora, solo un rumor. L'ultimo disco del gruppo risale a "How Big, How Blue, How beautiful" del giugno 2015.

I Florence and the Machine

La band musicale britannica si è formata nel 2008 a Londra e fa parte degli esponenti di maggior rilievo nelle scena alternative rock mondiale. Il gruppo è attualmente formato dalla frontwoman Florence Welch, dal chitarrista Robert Ackroyd, dal batterista Christopher Lloyd Hayden, dalla tastierista Isabella Summers, dal bassista Mark Saunders e dall'arpista Tom Monger. Dalla fondazione ad oggi i Florence and the Machine hanno pubblicato tre album in studio, vincendo tra gli altri, due Brit Award nel 2009 e nel 2010.