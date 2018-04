I più bei festival metal del mondo secondo Nme

La musica metal ha seguaci in tutto il mondo, che amano riunirsi in grandi spazi per ballare tutti insieme sulle note dei propri pezzi preferiti. Per questo in tutto il pianeta ogni anno si organizzano decine di festival dedicati a questo genere musicale. Nme ne ha scelti nove che gli amanti del metal non possono perdere.

1. Download

Il Download si tiene ogni anno al Donington Park, Derby, ed è l'evento dedicato all'hard rock e metal che i fan britannici non perdono mai. Quest'anno si terrà dall'8 al 10 giugno e sul palco si alterneranno Avenged Sevenfold, Guns N’ Roses, Ozzy Osbourne, Marilyn Manson, Bullet For My Valentine e Rise Against.

2. Bloodstock Open Air

Siamo ancora nel Regno Unito. A Catton Park, Derbyshire, si tiene il Bloodstock Open Air, il più grande festival dedicato al metal indipendente. Quest'anno l'evento si terrà dal 9 al 12 agosto e ospiterà Gojira, Nightwish, Judas Priest, Cannibal Corpse e Feed the Rhino.

3. Wacken Open Air

Almeno una volta nella vita si deve andare al festival tedesco che ogni anno infiamma Wacken (Schleswig-Holstein, Germania). Se non altro perché è "più rumoroso dell'inverno", oltre ad avere una delle lineup più interessanti del genere. Quest'anno dal 2 al 4 agosto si esibiranno insieme a molti altri anche i Judas Priest, Skindred, Cannibal Corpse e Children of Bodom.

4. Metaldays

Siamo a Tolmin, in Slovenia, dove quest'anno dal 22 al 28 luglio si terrà il Metaldays, che accoglierà un'altra tappa del giro estivo dei Judas Priest e dei Children of Bodom, oltre ai Behemoth e agli Accept and Kataklysm.

5. Aftershock Festival

Sacramento, California, è la patria dell'Aftershock, festival metal che apre i battenti ad ottobre (quest'anno si terrà il 13 e il 14 ottobre). L'edizione 2018 ha voluto puntare sull'effetto nostalgia e ha chiamato in causa i System of a Down e i Deftones, insieme con Alice in Chains, At the Drive-In, Underoath, Incubus e gli Slash con Myles Kennedy, nonché i The Conspirators.

6. Graspop Metal Meeting

Dal 21 al 24 giugno a Dessel, Belgio, ci sarà da scatenarsi sulle note dei Guns N' Roses, Iron Maiden e Ozzy Osbourne.

7. ArcTanGent

Ritornando nel Regno Unito, a Fernhill Farm, Bristol, dal 16 al 18 agosto si terrà quello che i fan della manifestazione chiamano l'ultimo festival per veri "conoscitori del math-rock, post-rock, noise-rock, alt-rock e tutto quello che c'è nel mezzo". Pensato per un pubblico di 5.000 persone, quest'anno accoglierà Glassjaw, Arcane Roots, Shellac e gli And So I Watch You From Afar

8. Desertfest

A Camden, nel cuore di Londra, c'è un evento che infiamma la città in un preciso giorno dell'anno. Per il 2018 il Desertfest si terrà il 4 maggio e ospiterà leggende del metal come Hawkwind, EyeHateGod, High On Fire, Monster Magnet e Weedeater.

9. 2000 Trees

Nella bellissima campagna inglese di Withington, vicino Manchester dal 12 al 14 luglio si terrà il 2.000 Trees. Per la lineup di questo festival, solo grandi nomi: Turbowolf, And So I Watch You from Afar, Hell Is For Heroes and Creeper, nonché gli At the Drive In.