Su Sky Atlantic Hd arriva la terza stagione di "Billions"

Torna in esclusiva per l’Italia dal 13 aprile su Sky Atlantic HD la terza stagione di "Billions", la serie tv creata da Brian Koppelman (Ocean's Thirteen) e David Levien, prodotta - fra gli altri – da Andrew Ross Sorkin. Al centro dei nuovi episodi ci saranno come sempre le vicende degli squali dell’alta finanza guidati dal miliardario rockstar Bobby Axelrod (Damian Lewis), sulle cui attività indaga lo spregiudicato procuratore di New York Chuck Rhoades (Paul Giamatti). Accanto ai protagonisti, arriverà nelle vesti di guest star John Malkovich, che interpreterà il miliardario russo Grigor Andolov.

La terza stagione

La terza stagione di "Billions" trova Chuck Rhoades e Bobby Axelrod in un mondo che si è spostato dal suo asse. Paranoici e nervosi, entrambi i nemici giurati sono ancora determinati a distruggersi l’un l’altro, ma devono anche lottare per la propria sopravvivenza tra nuove forze e nemici potenti. Wendy Rhoades, moglie di Chuck e performance coach di Axe, rappresenta tutto per entrambi: costretta in una posizione per lei pericolosa, sarà spinta a prendere una decisione che potrebbe cambiare irrevocabilmente la direzione in cui andrà la sua vita. I soldi, il potere, la giustizia e la vendetta sono a rischio per ognuno di questi personaggi.

Il cast

Accanto ai vincitori dell’Emmy Award Damian Lewis (indimenticabile protagonista delle prime stagioni di Homeland e di Band of Brothers) e Paul Giamatti (La versione di Barney, Mosse vincenti, Una notte da leoni 2), ci sarà ancora Maggie Siff: l’attrice vestirà i panni di Wendy Rhoades, l’architetto motivazionale della Axe Capital che è anche la conturbante moglie del procuratore di New York Chuck. Nel cast torna anche Malin Akerman a interpretare Lara Axelrod, la moglie di Bobby che difenderà il marito a ogni costo. Acquisirà maggior rilevanza nella terza stagione, infine, Taylor Amber Mason, il personaggio gender fluid interpretato da Asia Kate Dillon.