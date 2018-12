Harry Styles, cresce l'attesa per i concerti a Milano e Bologna

Dopo lo show dello scorso novembre a Milano, Harry Styles torna nel capoluogo lombardo per un nuovo concerto, previsto per il 2 aprile al Mediolanum Forum di Assago. Alla data milanese ne seguirà una alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna) il 4 aprile.

Il tour

I due concerti italiani si inseriscono all’interno della nuova tranche del "Live on tour" di Harry Styles, che si concluderà a Los Angeles, California a luglio. La tournée, che ha avuto inizio il 19 settembre 2017, è nata per supportare l’uscita del primo album da solista dell'ex One Direction. Nella scaletta ufficiale, ci sono i singoli estratti dal suo ultimo lavoro, ma anche cover di brani portati al successo dalla sua precedente band, come "What makes you beautiful" e "Stockholm Syndrome".

Dai One Direction al successo solista

Harry Styles ha conosciuto il successo nel 2010 partecipando alla versione inglese di X-Factor. Insieme a Niall Horan, Liam Payne, e Louis Tomlinson è stato uno dei membri della boy band "One direction", che dal 2010 al 2016 ha venduto oltre 70 milioni di dischi, conquistando il cuore di milioni di adolescenti in tutto il mondo. Dopo lo scioglimento della band, Harry Styles ha firmato un contratto discografico con la Columbia Records, pubblicando lo scorso anno il suo primo disco solista, intitolato proprio "Harry Styles". L’album è entrato alla numero 1 delle classifiche musicali in oltre 55 paesi, inclusa la Gran Bretagna, e gli Stati Uniti, anche grazie al successo dei singoli "Sign of the times", "Two ghosts" e "Kiwi".