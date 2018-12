Epcc, Everett da Cattelan: non mi piace la Gran Bretagna fuori dall’Ue

Nel salotto di Alessandro Cattelan, Rupert Everett, in un italiano quasi perfetto, ha parlato del suo nuovo film 'The happy prince', e tra una battuta e l’altra anche dell’attualità politica. Nella puntata di giovedì 22 marzo di "E poi c’è Cattelan", il late night show in onda dal lunedì al venerdì in seconda serata su Sky Uno, l’attore e regista britannico ha così commentato la Brexit: "Non mi piace che la Gran Bretagna sia fuori dall’Unione europea". Rispondendo a una domanda sulle recenti elezioni italiane, si è poi lasciato sfuggire un'espressione eloquente – e una pernacchia - nei confronti della Lega.

Biopic su Oscar Wilde

L’attore e ora regista - che si appresta a debuttare al cinema con un biopic su Oscar Wilde, The happy prince (di cui è anche protagonista assieme a Colin Firth) - racconterà al conduttore Alessandro Cattelan cosa lo abbia spinto a voler mostrare sul grande schermo gli ultimi giorni di vita del celeberrimo scrittore, da lui già interpretato a teatro e ammirato anche per aver aperto la strada alle conquiste della comunità omosessuale. Dopo la chiacchierata alla scrivania poi, il conduttore e il suo ospite giocheranno a una versione XL de “L’allegro chirurgo”.

Ospite del salotto di Epcc anche la rivelazione di X Factor 2017, Enrico Nigiotti.