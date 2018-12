Ligabue: "Ho bisogno di una pausa, nuovi concerti sono bufale"

"Ho bisogno (e addirittura voglia, in questo caso) di non avere scadenze davanti". Luciano Ligabue, in un videomessggio pubblicato sulla sua pagina Facebook, si è rivolto direttamente ai suoi fan per smentire le voci di concerti già fissati nel 2018.

Il videomessaggio su Facebook

"Quelle che leggete in giro su eventuali concerti che dovrei fare quest'anno – afferma Ligabue – sono bufale". Il cantautore spiega di aver vissuto due anni intensi, tra musica, incidenti e cinema. Ha quindi affermato di aver bisogno di una pausa e sostenuto che non ci sono novità sul nuovo album: "Non ci ho pensato e non ho ancora cominciato a realizzarlo". Negli ultimi 24 mesi, ha aggiunto, c'è stata "tanta roba, secondo me giusta perché Made in Italy è il progetto più ambizioso della mia carriera". Nel corso di questa pausa il rocker di Correggio ha dato ai suoi follower appuntantamento sui social: "Sono presente e ci rivediamo presto".

Dal tour a Made in Italy

Gli ultimi due anni sono stati fitti di impegni per Ligabue. Il cantante ha definito il 2017 un'annata da "montagne russe", con il maxi tour di 52 date che lo ha portato in stadi e palazzetti. Ma ci sono stati anche alcuni ostacoli lungo il percorso, come la delicata operazione alle corde vocali. E poi c'è stata la lavorazione e il lancio d Made in Italy: il film con Stefano Accorsi e Kasia Smutniak, uscito nelle sale il 25 gennaio ha segnato il ritorno di Ligabue dietro la macchina da presa. Dopo l'esordio con "Radiofreccia" (del 1998) e "Da zero a dieci" (del 2002), i fan del "Liga" hanno dovuto aspettare 15 anni perima di vedere la sua terza pellicola.