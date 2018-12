Razzie Awards 2018, "Emoji" è il peggior film dell'anno

A poche ore di distanza dalla cerimonia degli Academy Awards tornano i Razzie Awards, gli Oscar al rovescio. La Golden Raspberry Award Foundation ha infatti annunciato i "vincitori" della 38esima edizione dell'irriverente premio dedicato ai peggiori film, attori e registi della stagione cinematografica appena conclusa. "Trionfatore" assoluto è stata la pellicola d'animazione "Emoji: accendi le emozioni", che ha fatto incetta di premi, portandosi a casa ben quattro statuette.

Incetta di premi per Emoji

Per aggiudicarsi il poco ambito riconoscimento di peggior film dell'anno, "Emoji: accendi le emozioni" ha dovuto superare la concorrenza delle altre quattro pellicole candidate: "Baywatch", "Cinquanta sfumature di nero", "La Mummia" e "Transformers - L'ultimo cavaliere". Oltre al premio principale, la pellicola diretta da Tony Leondis ha inoltre portato a casa anche i riconoscimenti per la "Peggior regia", "peggiore sceneggiatura" e "peggiore combo/coppia sullo schermo". Segue a ruota il grande favorito della vigilia: "Cinquanta sfumature di nero", che si è invece aggiudicato due premi: il razzie per il peggior sequel e quello per la peggiore attrice non protagonista (Kim Basinger).

Tom Cruise e Mel Gibson: i peggiori attori



L'interpretazione in "La Mummia" è invece valsa a Tom Cruise la vittoria come "peggior attore protagonista". Sul fronte femminile, Tyler Perry ("Boo 2! A Madea Halloween") ha superato Katherine Heigl, Dakota Johnson , Emma Watson e Jennifer Lawrence. Per Mel Gibson, invece, dopo la candidatura agli Oscar per la regia di "La battaglia di Hacksaw Ridge" ottenuta lo scorso anno, il 2018 si apre con il premio come peggior attore non protagonista, ottenuto grazie al suo ruolo in Daddy's Home 2.

Tutti i vincitori dei Razzie Awards



Peggior film

Baywatch

Emoji: accendi le emozioni



Cinquanta sfumature di Nero



La Mummia



Transformers - L'Ultimo Cavaliere

Peggior attrice

Katherine Heigl (Unforgettable)

Dakota Johnson (Cinquanta sfumature di Nero)

Jennifer Lawrence (Mother!)

Tyler Perry (Boo! 2: A Madea Halloween)

Emma Watson (The Circle)

Peggior Attore

Tom Cruise (La Mummia)

Johnny Depp (Pirati dei Caraibi – La vendetta di Salazar)

Jamie Dornan (Cinquanta sfumature di Nero)

Zac Efron (Baywatch)

Mark Wahlberg (Daddy’s Home 2 e Transformers - L'Ultimo Cavaliere)

Peggior attore non protagonista

Javier Bardem (Mother! e Pirati dei Caraibi – La vendetta di Salazar)

Russell Crowe (La Mummia)



Josh Duhamel (Transformers - L'Ultimo Cavaliere)



Mel Gibson (Daddy’s Home 2)



Anthony Hopkins (Collide e Transformers - L'Ultimo Cavaliere)

Peggior attrice non protagonista

Kim Basinger (Cinquanta sfumature di Nero)

Sofia Boutella (La Mummia)

Laura Haddock (Transformers - L'Ultimo Cavaliere)

Goldie Hawn (Snatched)

Susan Sarandon (A Bad Moms Christmas)

Peggior Combo

Qualsiasi combinazione di due odiosi Emoji per Emoji - Accendi le Emozioni

Qualsiasi combinazione di due personaggi, due giocattoli sessuali o due posizioni sessuali - Cinquanta sfumature di nero

Qualsiasi combinazione di due esseri umani, due robot o due esplosioni - Transformers: L'Ultimo Cavaliere

Johnny Depp e il suo essere sempre ubriaco - Pirati dei Caraibi: La Vendetta di Salazar

Tyler Perry e o i logori vecchi vestiti o la parrucca consumata, Boo! 2: A Madea Halloween

Peggior remake, rip-off, o sequel

Baywatch

Boo! 2: A Madea Halloween

Cinquanta sfumature di Nero

La Mummia

Transformers - L'Ultimo Cavaliere

Peggior regista

Darren Aronofsky (Mother!)

Michael Bay (Transformers - L'Ultimo Cavaliere)

James Foley (Cinquanta sfumature di nero)

Alex Kurtzman (La Mummia)

Anthony (Tony) Leondis (Emoji: accendi le emozioni)

Peggior Sceneggiatura