Cresce l'attesa per il concerto dei Chainsmokers a Bologna

Dopo lo show di Giugno al Milano Summer Festival, The Chainsmokers sono pronti a tornare in Italia: i due dj statunitensi si esibiranno infatti il 3 marzo alla Unipol arena di Casalecchio di Reno (Bologna).

Il concerto

Lo show bolognese si inserisce all’interno del loro "Euro Memories… do not open tour" nato per promuovere nel Vecchio Continente l'omonimo album, uscito lo scorso aprile. Gli show europei hanno avuto inizio il 10 febbraio a Vienna: i due dj statunitensi si sono esibiti in Regno Unito, Francia, Olanda, Belgio, Germania e Svizzera prima di approdare in Italia, in seguito si dirigeranno verso la Scandinavia, dove il 10 marzo, a Copenaghen, è prevista la data finale della tournée. In scaletta, lecito attendersi alcuni dei più grandi successi del duo, come "Closer" e "Something just like this".

Il duo del momento

I Chainsmokers, composti da Andrew Taggart e Alex Pall, hanno raggiunto il successo nel 2014 con il singolo "#Selfie". La consacrazione è tuttavia arrivata due anni dopo, con l'uscita del secondo EP "Collage": dal disco è estratto il singolo "Closer" rimasto in vetta alle classifiche americane per 12 settimane consecutive. Nel loro primo album, “Memories… do not open", è invece presente la hit "Something just like this", incisa con i Coldplay. Grazie al loro sound, che con grande abilità attraversa i mondi musicali di indie, progressive e pop, hanno conquistato anche numerosi riconoscimenti, tra cui due American Music Awards, un MTV Ema e un Grammy come Best Dance Recording per "Don’t let me down".