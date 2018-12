"La cambio io la vita che", al via il tour di Patty Pravo

Prenderà il via dal Teatro Verdi di Montecatini il mini tour di Patty Pravo "La cambio io la vita che": cinque date, quelle finora annunciate, che vedranno l’ex ragazza del Piper esibirsi in alcuni dei più celebri teatri d'Italia.

Il tour

Il tour prende il nome dal ritornello del brano "E dimmi che non vuoi morire", scritto per Patty da Vasco Rossi, Gaetano Curreri e Roberto Ferri e presentato a Sanremo nel 1997. Dopo il concerto del 15 febbraio al Teatro Verdi di Montecatini, Nicoletta Strambelli sarà il 18 febbraio al Parco della Musica a Roma, il 24 febbraio al Teatro la Fenice di Venezia, il 6 marzo al Teatro Nazionale di Milano e il 13 aprile 2016 al Teatro Colosseo di Torino. Tutti gli show, ad eccezione di quello torinese in cui non sarà presente l'orchestra, saranno articolati in due parti: nella prima la cantante si esibirà con la "grande Orchestra" interpretando tutto il suo repertorio più classico, mentre nella seconda, insieme alla sua band, farà scatenare il pubblico con brani pop-rock.

I progetti per il 2018

Intanto i piani per il 2018 di Patty Pravo non si limitano al solo tour. La cantante ha infatti dichiarato che potrebbe presto iniziare una tournée congiunta con un'altra grande interprete della canzone italiana: Ornella Vanoni. Sul progetto, non ancora confermato dall’interprete di "L’appuntamento", non si hanno comunque ancora informazioni dettagliate.