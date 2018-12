Al Super Bowl arriva il primo teaser di "Solo: A Star Wars story"

Come ampiamente annunciato dai media di tutto il mondo, è arrivato nel corso del Super Bowl il primo teaser trailer dell’atteso “Solo- A star Wars Story”, atteso spin-off dedicato ad uno dei personaggi più celebri della saga di Guerre Stellari. Il film arriverà nelle sale il prossimo 23 maggio.

Il film

Al centro di “Solo- A Star Wars Story”, ci sono le vicende di Han Solo, interpretato nella prima trilogia da Harrison Ford. Il film narra le avventure del pilota negli anni della sua giovinezza, seguendolo in rocambolesco viaggio durante il quale incontrerà anche il suo fedele co-pilota Chewbacca e il giocatore d’azzardo Lando Calrissian. A vestire i panni del protagonista, sarà il giovane Alden Ehrenreich, già ammirato in “Blue Jasmine” di Woody Allen e “Ave, Cesare!” dei fratelli Coen. Accanto a lui, Woody Harrelson, Emilia Clarke, Donald Glover e Thandie Newton. La regia, invece, è stata affidata a Ron Howard dopo il licenziamento dei due registi originali, Phil Lord e Chris Miller.

Gli altri spin-off

Quello sulla figura di Han Solo non è il primo spin-off della saga di Star Wars. Lo scorso anno era arrivato “Rogue One”, pellicola incentrata su un gruppo di spie ribelli in missione per rubare i piani della nuova arma dell'Impero Galattico, la Morte Nera. Il prossimo anno, invece, dovrebbero iniziare le riprese del film dedicato ad Obi-Wan Kenobi, maestro jedi di Anakin e Luke Skywalker. Non si sa se tornerà ad interpretarlo Ewan McGregor, che gli aveva dato il volto nella trilogia prequel, o si cercherà un nuovo attore. Nella trilogia originale, il personaggio aveva il volto del compianto Alec Guinness.