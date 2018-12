Usa 2020, Cnn: "Oprah sta pensando di candidarsi alla Casa Bianca"

Oprah Winfrey starebbe "seriamente pensando" di candidarsi alla Casa Bianca per le elezioni del 2020. A rivelare le ambizioni della star della tv americana è la Cnn che cita come fonti alcuni amici di Oprah che la "starebbero pregando" di dedicarsi alla politica.

#OprahforPresident

Intanto dopo il discorso pronunciato ai Golden Globe 2018, su Twitter è diventato virale l'hashtag #OprahforPresident. L'attrice, prima donna nera a ricevere il premio alla carriera "Cecil B. DeMille", in poche ore è diventata per i social network la "candidata ideale" per le elezioni americane del 2020.

Il discorso ai Golden Globes

In una serata in cui le star si sono vestite in nero in solidarietà con le donne vittime di molestie dopo il caso Weinstein, il discorso di Oprah è sembrato un vero e proprio manifesto politico: tra i temi principali i diritti dei neri e delle donne. "Un nuovo giorno è all'orizzonte", ha detto la star americana. Dopo il discorso il compagno di Oprah, Stedman Graham, ha dichiarato al Los Angeles Times che un'eventuale candidatura o meno alla Casa Bianca "dipende dalla gente". "Lei lo farebbe sicuramente" ha affermato.

Le presidenziali 2020

La campagna elettorale dei democratici per il 2020 inizierà ufficialmente dopo le elezioni di metà mandato del novembre del 2018, ma i potenziali candidati si stanno già muovendo anche con diversi viaggi in Iowa, il primi stato in cui si voterà per le primarie. Tra i nomi di spicco che potrebbero correre per sfidare Donald Trump, circolano quelli del governatore di New York Andrew Cuomo e del deputato dell'Ohio Tim Ryan. "La sfida è benvenuta, che sia con Oprah o chiunque altro". Così il vice portavoce della Casa Bianca, Hogan Gidley ha commentato la possibile candidatura di Oprah Winfrey alle presidenziali del 2020.