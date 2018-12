Svelata la prima pagina della sceneggiatura del biopic su J.K. Rowling

"When Lightning Strikes" è la sceneggiatura di un potenziale biopic su J.K. Rowling. La vita della creatrice della saga di Harry Potter è la protagonista di questo copione, che è finito nella Black List di Hollywood, un elenco delle migliori sceneggiature non prodotte nel corso dell'anno. L'autrice Anna Klassen ne ha pubblicato la prima pagina sul suo profilo Instagram.

La trama

Come riporta Nme, la sceneggiatura di "When Lightning Strikes" è incentrata sulla vita giovanile di Joanne Rowling, 25enne alle prese con il primo amore e una gravidanza inattesa. A questo fa seguito il licenziamento e la depressione, i punti di partenza che hanno portato quella che oggi è una delle scrittrici più ricche al mondo a creare l'universo di Harry Potter. La prima pagina resa nota dalla sua autrice ci mostra la protagonista immersa nei suoi pensieri, mentre viaggia attraverso la campagna inglese a bordo di un treno.

L'anno di J.K. Rowling

Il lavoro di Anna Klassen sarà passato inosservato all'inizio, ma la risonanza che sta ottenendo potrebbe presto far finire il copione nel mirino di qualche grossa casa di produzione cinematografica. La giovane Joanne, 25enne disperata e in cerca di una strada, sembra ormai un lontanissimo ricordo: oltre al successo planetario ottenuto con la saga di Harry Potter, la J.K Rowling ha recentemente pubblicato un libro sui fallimenti, in cui racconta le proprie esperienze e gli errori di una vita, ponendo al lettore domande provocatorie. Il volume è arrivato anche in Italia nel 2017 con il titolo "Buona vita a tutti. I benefici del fallimento e l'importanza dell'immaginazione". A consolidare il suo successo è arrivato anche il riconoscimento di Companion of Honour, conferitole dal Principe William per i servigi da lei resi alla letteratura e alla filantropia.