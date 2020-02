Internet: due liguri su tre lo usano

Secondo i dati che emergono da uno studio, realizzato dal Censis, in Liguria, su una popolazione di oltre 1,5 milioni, due persone su tre usano internet, di queste almeno 100 mila sono ultra 65enni. Tra i servizi utilizzati emerge che più della metà usa home banking, molto diffusa PagoPA, il sistema di pagamenti online della pubblica amministrazione, mentre le carte di identità elettroniche si attestano al 14%. Fra le province, Genova ottiene il miglior punteggio per la trasformazione digitale, ma Savona è la città con la più alta percentuale di utenti internet. Tra coloro che non utilizzano Internet, il motivo principale è "il non saperlo fare" (55% dei non utenti). Parte da queste cifre l'operazione "Risorgimento Digitale" di Tim che punta a realizzare una "scuola" di Internet, della durata di 4 settimane, a Imperia (24/2), Loano (2/3), Rapallo (9/3) e Sarzana (16/3), con obiettivo, di accelerare il processo di trasformazione digitale della Liguria.