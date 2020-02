Compagnia S.Paolo,'436 progetti al 2019'

(ANSA) - GENOVA, 18 FEB - Grazie a Compagnia di San Paolo sono stati realizzati 436 progetti in Liguria tra il 2016 e il 2019 per un valore di 40 milioni di euro. Di questi 357 progetti sono stati realizzati a Genova e provincia, per un valore di oltre 37 milioni. E' quanto emerso nel corso della presentazione dell'ente oggi a Genova le cui linee programmatiche per il 2020 già annunciate a gennaio, vedono 180 milioni in budget per stanziamenti nei territori di riferimento. Per il 2020 "abbiamo scelto alcune centralità di intervento: la ricerca scientifica, i luoghi della cultura e le politiche sociali", ha spiegato il presidente della Compagnia Francesco Profumo.

"Abbiamo una convenzione biennale con il Comune di Genova che stiamo per concludere e nell'incontro di ieri con il sindaco Marco Bucci abbiamo pensato a una riedizione che sia triennale-quinquennale per dare continuità", ha aggiunto ricordando l'importante convenzione con l'Università di Genova e la "relazione storica" con la Fondazione Cassa di Risparmio di Genova.



Data ultima modifica 18 febbraio 2020 ore 18:42