Sicurezza stradale: Genova investe 1,3 mln e mette il tutor sulla Guido Rossa

Un vero e proprio intervento straordinario del valore di 1,3 milioni per la sicurezza stradale: un 'piano di segnalamento' per migliorare la leggibilità e la comprensione dei segnali stradali, la realizzazione di nuove rotatorie, interventi di segnaletica ad alta visibilità e illuminazione per attraversamenti e l'aggiornamento degli impianti semaforici più datati. Il piano del Comune di Genova, messo a punto in collaborazione con la Polizia locale, è già partito sulla direttrice Levante-Ponente di Corso Europa. L'attività interesserà i 3 assi principali della Valbisagno, la via Aurelia a levante e a ponente e i 3 assi principali della Valpolcevera, che saranno trattati per ultimi, a conclusione dei cantieri che interessano la realizzazione del nuovo ponte. Tra i provvedimenti, il sistema 'tutor' in via Guido Rossa che sarà pronto entro il 2020