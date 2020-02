Cerca di rubare auto tirando fuori i guidatori

La polizia ha arrestato un uomo di 52 anni, pregiudicato italiano, accusato di avere tentato di rapinare le auto a tre automobilisti cercando di scaraventarli fuori dai mezzi. E' successo ieri sera in via Prà. Secondo quanto ricostruito dagli agenti delle volanti, l'uomo si è piazzato in mezzo alla strada e ha bloccato gli autisti. I tre automobilisti sono però riusciti a scappare e a chiamare i soccorsi. I poliziotti hanno trovato l'uomo, un vero e proprio energumeno, ancora in mezzo alla strada con in mano un mazzo di chiavi tenute come arma. All'arrivo delle volanti, l'uomo è scappato rischiando di essere investito. Per fermarlo, gli agenti hanno dovuto prima spruzzargli lo spray al peperoncino e poi hanno usato il taser.



Data ultima modifica 17 febbraio 2020 ore 20:02