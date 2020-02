Tempesta vento Sanremo, Aurelia chiusa

Raffiche di vento hanno investito il ponente della Liguria provocando danni in provincia di Imperia e costringendo i vigili del fuoco a diversi interventi nel corso della notte, soprattutto sulla zona di Sanremo, dove è stata anche chiusa l'Aurelia per il crollo di alcuni alberi. Una pianta, caduta nei pressi dell'hotel Montecarlo, ha anche colpito i cavi della linea filotramviaria.

In Valle Armea, nei pressi del centro commerciale The Mall, è caduta una balaustra mentre a Villa Spinola, sull'Aurelia, una raffica ha abbattuto la pensilina dell'autobus. Un altro albero è crollato sull'Aurelia all'incrocio con via Duca d'Aosta e nella stessa zona è crollato anche un palo della linea telefonica. Diversi gli interventi anche per lamiere spazzate via dal vento, come nei pressi del villaggio La Vesca.



