Orlando a 5S,non regalare Liguria a Toti

"Noi insistiamo, non facciamo un regalo a Toti. Ai 5 stelle diciamo, patto civico, scegliamo insieme un candidato espressione della Liguria migliore. Non abbandoniamo la nostra regione al declino,all'invecchiamento e alla colonizzazione". Lo scrive in un tweet il vicesegretario del Pd Andrea Orlando.

La riunione dei parlamentari del M5s sulle regionali in Liguria intanto si è conclusa con la decisione di intraprendere "un cammino condiviso e trasparente per arrivare all'appuntamento elettorale con un programma concreto e un percorso chiaro e partecipato". "Oggi con il capo politico Vito Crimi, a cui va il nostro più sincero ringraziamento per il lavoro che sta facendo, lo abbiamo ribadito - hanno detto consigliere regionali e parlamentari del M5s Liguria presenti all'incontro - sgombrando il campo da ogni possibile incomprensione di fronte a chi pensa che si vogliano decidere i destini della nostra regione senza interpellare gli iscritti. Chi ha deciso di abbandonare la riunione lo ha fatto per scelta personale. Domenica ci sarà un'assemblea aperta a tutti, portavoce ed attivisti. Lì ci confronteremo tutti insieme su come continuare questo percorso e con quali proposte per i liguri. Senza fughe in avanti o individualismi".

Data ultima modifica 12 febbraio 2020 ore 15:46