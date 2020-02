Cercano ladri e trovano serra marijuana

Cercano un ladro e trovano una piantagione di marijuana. Succede nelle vie pedonali di Struppa: i poliziotti stavano cercando alcuni ladri autori di un furto perpetrato poco prima in una abitazione quando, passando per una stradina hanno percepito chiaramente l'odore tipico della cannabis provenire da una delle case. I poliziotti hanno ristretto la propria ricerca a uno scantinato, quasi perfettamente sigillato rispetto all'esterno. Nell'ambiente, infatti, è stata trovata una vera e propria serra di marijuana al chiuso, dotata di un avanzato e complesso sistema di coltivazione. Erano infatti presenti una pompa meccanica per l'irrigazione dei vasi, lampade per la fotosintesi e un temporizzatore per regolare il ciclo vitale delle piante.

Nell'ambiente c'erano 34 piante di canapa alte oltre un metro e mezzo, nonché numerosissime giovani piantine.



Data ultima modifica 11 febbraio 2020 ore 19:22