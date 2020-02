Orlando, " I 5S decidano sul patto civico"

"I Cinque Stelle devono scegliere se far prevalere le logiche interne o far vivere un'alleanza, un patto civico per questa regione. E' una decisione importante per la Liguria ma credo anche per il Movimento: se ha ancora l'ambizione di rappresentare l'insieme della comunità oppure diventare una piccola parte del teatro politico che di solito si produce". Lo ha detto il vicesegretario del Pd Andrea Orlando sulle valutazioni del M5s sull'alleanza per le regionali in Liguria. Orlando ha parlato a margine di un evento del Pd Liguria. Secondo Orlando battere il presidente uscente Giovanni Toti "con i 5 Stelle è più facile, senza i 5 Stelle è assolutamente possibile". Quanto al candidato, "ho sempre detto che il nome migliore è quello che fa vincere", ma "mi pare che la valutazione comune è che in questo momento è più utile un profilo civico". Quello di Ferruccio Sansa "è un nome che è emerso dalla società e sul quale abbiamo avvertito che c'era una possibilità di convergenza con il movimento 5 Stelle".



Data ultima modifica 08 febbraio 2020 ore 19:21