Auto contro muro: morta coppia fidanzati

Erano fidanzati e rientravano da una festa di compleanno i due giovani morti la notte scorsa in un incidente stradale avvenuto in località Albiano Magra, frazione nel comune di Aulla. Le vittime sono Andrea Rapallini, 21 anni, residente a Podenzana (Massa Carrara) che era alla guida dell'auto e Giorgia Gallo, 20 anni, residente a La Spezia, che gli sedeva accanto. Sull'auto, un Alfa Romeo Mito, viaggiavano sui sedili posteriori altri tre giovani le cui condizioni sono gravissime. Si tratta di Leonardo Dascanio, 21 anni, Alex Cusimano 22, e Gianmarco Bigliazzi, 19, tutti e tre originari del comune di Bolano (La Spezia) . Dascanio è residente a Santo Stefano Magra (La Spezia) dove si è trasferito da poco, gli altri due sono residenti a Bolano. Bigliazzi è stato ricoverato all'ospedale Cisanello di Pisa, la prognosi è riservata. Dascanio e Cusimano sono invece alla Spezia: il secondo ha subito una lunga operazione per lesioni al fegato e a un polmone ed è ora in terapia intensiva. Dascanio è invece ricoverato in terapia intensiva con un importante trauma facciale e toracico. Entrambi sono in prognosi riservata. La tragedia è avvenuta in un tratto di strada già teatro di altri incidenti mortali.

In serata Cusimano è stato trasferito all'ospedale San martino di Genova a causa di un grave trauma cranico.



Data ultima modifica 08 febbraio 2020 ore 19:42