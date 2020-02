Regionali: Rixi, Toti è blindato

La candidatura alle prossime elezioni regionali del presidente uscente della Regione Liguria Giovanni Toti, secondo il deputato ligure della Lega Edoardo Rixi, responsabile nazionale infrastrutture del partito di Via Bellerio, "è blindata". "Secondo me sì - ha detto interpellato al riguardo -. Sarebbe folle togliere un governatore che ha governato bene e non riconfermarlo. Questo discorso in quota a chi è non ha senso - ha sottolineato - mi sembra che sia in quota alla Liguria". "Poi dopo le tragedie che ci sono state qua a Genova andare in discontinuità con i commissari, vorrebbe dire rallentare tutte le ricostruzioni che si stanno facendo mi sembrerebbe una cosa sconsiderata. Non lo rivendica la Lega il governatore in Liguria che è il primo partito, non so perché lo debbano rivendicare altri. A noi interessa che i liguri continuino a costruirsi un futuro e quindi: squadra che vince non si cambia".