Ponte: varata la prima campata su via Fillak

E' stata issata nell'area di levante del cantiere del nuovo ponte sul Polcevera a Genova la campata tra le pile 13 e 14, l'ottava di 19, trave già completa dei carter del peso di 456 tonnellate e dalla lunghezza di 50 metri. Trovandosi in via Fillak, nel quartiere di Sampierdarena, è la prima sotto la quale i genovesi potranno tornare a transitare. In queste ore, e fino a domattina alle 7, la strada resta comunque chiusa per completare l'elevazione dei conci. Completato questo varo, che porta la lunghezza complessiva visibile del Ponte a 400 metri, ci si prepara per quello della prima campata da 100 metri (sono tre). Il consorzio PerGenova in una nota ricorda che sono ormai in fase di completamento le pile 12 e 17 (complessivamente sono 18, alcune alte fino a 40 metri). Le operazioni vedono in campo in parallelo, nei momenti di picco, fino a 600 persone.