Nuova Risonanza magnetica al S.Martino

E' stata posizionata una nuova risonanza magnetica mobile nell'area retrostante il Padiglione Specialità del san Martino. Lo comunica lo stesso Policlinico.

L'apparecchiatura è stata richiesta dalla Direzione del Policlinico a Siemens per il ripetersi di artefatti negli esami eseguiti con la risonanza fissa, ubicata al Padiglione Monoblocco, per i quali la ditta manutentrice non era ancora riuscita a trovare una adeguata soluzione. Il macchinario è stato fornito senza alcun ulteriore esborso economico da parte dell'Ospedale e con le medesime caratteristiche dell'apparecchiatura fissa, con l'obiettivo di garantire e salvaguardare le prestazioni rivolte ai pazienti deambulanti e al fine di evitarne inutili rinvii. Per i pazienti in regime di ricovero, rimane invece previsto l'utilizzo di altri macchinari.

La permanenza della risonanza mobile è stimata in circa 30 giorni

Data ultima modifica 07 febbraio 2020 ore 13:02