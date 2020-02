Traffico in tilt su autostrade Liguria

Ancora gravi disagi sulle autostrade della Liguria per i lavori sulle barriere fonoassorbenti finite in una inchiesta della procura. Il traffico è andato in tilt sulla A12 e sulla A7 per lavori urgenti alle barriere. In A12 si registrano sette chilometri di coda tra Nervi e il bivio A12/A7.

Altri quattro chilometri di coda sulla A7 tra Sampierdarena e il bivio A7/A12. I controlli di questi giorni hanno evidenziato l'urgenza di un intervento e quindi restano attivi restringimenti di carreggiata e chiusure di tratti. Negli ultimi giorni gli ingorghi sono stati causati anche dalla ritardata apertura, anche di oltre un'ora, di tratti della A12, chiusi nella notte da Aspi per lavori.