Sospetto traffico armi, indagato comandante del cargo

La procura di Genova ha indagato il comandante della Bana, il cargo libanese fermo a Genova, sospettato di traffico di armi e cingolati dalla Turchia alla Libia, per traffico internazionale di armi. Agenti di digos, Capitaneria e Polizia di frontiera hanno sequestrato la plancia della nave e i locali delle strumentazioni, la scatola nera, i diari di bordo e i pc. Sono in corso contatti con le autorità francesi. La nave solitamente trasporta auto radiate dall'Europa verso il Nord Africa. Ma il cargo ha anche percorso rotte tra Turchia e Libia. A insospettire il fatto che in alcuni casi sarebbe stato spento il sistema di identificazione automatica rendendo non tracciabile la nave dopo Creta. La nave già nel 2017 avrebbe trasportato pick up blindati a Tobruch, comprati dalle milizie. La Marina francese aveva confermato che una fregata turca aveva scortato il 29 gennaio una nave che trasportava mezzi blindati da trasporto truppe a Tripoli confermando le accuse mosse da media vicini al generale Haftar.