Regionali: domani 'vertice decisivo' M5S su voto Liguria

E' fissato domani a Roma, probabilmente in mattinata negli uffici parlamentari del reggente del Movimento 5 Stelle Vito Crimi, il "vertice decisivo" dei grillini per decidere quale strategia seguire alle elezioni regionali in Liguria, se allearsi o meno come a livello nazionale con il centrosinistra. Lo si apprende da fonti interne allo stesso movimento. Al vertice dovrebbero partecipare il 'facilitatore' organizzativo nazionale del M5S per le campagne elettorali Danilo Toninelli, la capogruppo M5S in Consiglio regionale della Liguria Alice Salvatore, al momento candidata presidente della Regione dopo la vittoria alle 'regionarie' online sulla piattaforma Rousseau, i parlamentari liguri e alcuni rappresentanti territoriali del movimento. "Fino a quando non prendono una decisione, è inutile fare nomi di candidati - commenta il consigliere regionale del Pd Sergio Rossetti - Se fosse stato per me a settembre noi avremmo dovuto scegliere un candidato, che non fosse 'nostro', nemmeno di area, ma un 'civico' credibile e poi se i 5S si volevano accodare, si accodavano. E' passata l'idea che bisognava aspettare, aspettiamo".