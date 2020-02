Soccorrono anziana, trovano figlio morto

Per ore vedono, attraverso la finestra di casa, vedono una donna anziana immobile nel letto e credendola in difficoltà o morta chiamano i vigili del fuoco.

I pompieri arrivano a casa della donna, suonano, chiamano la signora, nessuna risposta. Allora rompono il vetro di una finestra ed entrano nell'abitazione. La donna, 96 anni era a letto e stava bene anche se non aveva risposto ai vigili del fuoco, ma accanto al letto c'era il cadavere del figlio di 71 anni. L'episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio in via Olive di Stanghe a Sestri Levante. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri ed il personale del 118. Secondo il personale medico ad uccidere il figlio dell'anziana è stato un infarto.