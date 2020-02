Monitor in tabaccheria per allerta meteo

(ANSA) - IMPERIA, 4 FEB - Allerta meteo con una specifica app per smartphone e su monitor installati in tabaccheria. Sono queste le novità di protezione civile illustrate oggi a Imperia in una conferenza stampa dell'assessore alla P.civile di Imperia Simone Vassallo e il presidente nazionale della Fit, Giovanni Risso. A breve, infatti, grazie a una convenzione con la Fit, i tabaccai che aderiranno al progetto saranno dotati di un monitor per la segnalazione degli avvisi alla cittadinanza, uno su tutti le allerta meteo. E' la prima convenzione di questo tipo che si stipula in Italia. L'app invece, scaricabile su ogni tipo di smartphone, permetterà ai cittadini di Imperia di conoscere in tempo reale le allerta meteo con messaggi 'push'. "E' un'applicazione che nasce per comunicare con la cittadinanza e avvisare, quando c'è un'allerta meteo - ha spiegato Vassallo -.

Col tempo, però inseriremo nel contenitore anche news, eventi e informazioni utili per la cittadinanza".