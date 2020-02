Jebreal: a Nadia Murad metà del mio compenso al Festival

Rula Jebreal devolverà "metà del compenso per il festival di Sanremo a Nadia Murad", l'attivista irachena yazida che è stata rapita e stuprata dall'Isis, "anche lei consigliere come me del presidente francese Macron": lo annuncia in conferenza stampa la stessa giornalista, senza rivelare l'entità del cachet. "Il vero tema - sottolinea - è capire perché nel 2020 le donne vengono ancora pagate il 25% in meno rispetto agli uomini che fanno il loro stesso lavoro".

"Ancora prima della trattativa con Rai il mio compenso era già sulla vostra stampa: anche questo dovremmo chiederci, perché si usa la stampa per portare avanti numeri non ancora accertati", aggiunge.

Quanto a Michelle Obama, "mi sarebbe piaciuto - dice - avere un suo contributo, magari non sul palco per ragioni di sicurezza, ma in collegamento satellitare. Spero che un giorno questo si riesca a realizzare perché è una donna straordinaria, di una famiglia semplice del sud di Chicago, diventata dal nulla First Lady degli Stati Uniti". (ANSA).