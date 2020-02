Piana incontra governatore Ryazan

Questa mattina il presidente del Consiglio regionale Alessandro Piana ha incontrato nel suo ufficio in via Fieschi una delegazione della regione russa del Ryazan, guidata dal governatore Victor Liubimov, dal sindaco di Ryazan Elena Sorokina e accompagnata dal console a Genova Marat Pavlov. "Liguria e Russia sono legate da rapporti consolidati con scambi culturali e economici di grande importanza e questi incontri rappresentano un'ulteriore occasione per rafforzare questi legami e dare impulso a nuove iniziative" ha detto Piana, che ha sottolineato gli aspetti qualificanti delle relazioni fra Liguria e Russia: "Il turismo rappresenta un settore in espansione, grazie all'offerta di qualità garantita dalle nostre strutture e dai nostri operatori, e anche gli scambi commerciali, soprattutto nel settore alimentare, riscuotono risultati positivi. In particolare, l'incontro con i rappresentanti dell'antica e storica regione di Ryazan, permetterà di aprire nuovi sbocchi alle relazioni fra le comunità".