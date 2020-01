Rapina con pistola in tabaccheria

Una rapina è stata messa a segno ieri sera in una tabaccheria situata sull'Aurelia, nel territorio comunale di Cipressa, in provincia di Imperia, da due persone armate di pistola. Avevano il volto coperto e hanno fatto irruzione nella rivendita all'orario di chiusura portando via circa mille euro e qualche pacchetto di sigarette. Stando a quanto ricostruito, i banditi avrebbero agito con guanti e una maschera che il titolare, però, non ha saputo definire.

All'interno della tabaccheria c'era un telecamera, le cui immagini sono al vaglio degli investigatori. I malviventi sono scappati a piedi e ricerche sono in corso.