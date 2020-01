Operaio ferito in cantiere ospedale

Infortunio sul lavoro questa mattina in un cantiere al Monoblocco dell'ospedale San Martino a Genova. Un operaio di circa 50 anni, secondo quanto si apprende, è caduto da una impalcatura esterna all' edificio sulla quale stava lavorando. L'uomo è stato soccorso dai sanitari del 118 ed è stato ricoverato, in codice rosso, nello stesso ospedale.

L'operaio è sempre rimasto vigile e cosciente.

L'operaio caduto stamani da una scala nel locale caldaia degli ambienti dei Nuovi Laboratori dell'Ospedale San Martino di Genova non è in pericolo di vita. Lo afferma lo stesso ospedale spiegando che l'uomo sarà sottoposto ad ulteriori accertamenti per definire completamente il quadro clinico. Il paziente, vigile e collaborante, è ricoverato al Pronto Soccorso. In base alla ricostruzione fatta dai responsabili dell'ospedale, l'operaio, dipendente di una ditta d'appalto esterna, stava svolgendo attività di manutenzione su una scala.

